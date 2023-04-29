Pervin Buldan ve Meral Akşener aynı noktada buluştu!

PKK'nın siyasi uzantısı HDP, "Hedeflerimiz örtüşüyor" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini ilan etti. HDPKK'lı Pervin Buldan, "Kılıçdaroğlu bizimle aynı çizgide buluştu" dedi, "Bir oy HDP'ye bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na" çağrısını yaptı. Buldan'ın sözleri HDPKK - İYİ Parti ittifakını da kanıtlar nitelikteydi... Çünkü "Bir oy HDP'ye bir oy Kemal'e" çıkışının bir benzeri İP Genel Başkanı Meral Akşener'den de gelmişti. Akşener, “Bir oyunuz Kemal’e, bir oyunuz Meral’e" açıklamasını yapmıştı. Resmileşen İYİ Parti - HDPKK ittifakı sonrası "Yakında Kandil'de kahvaltı sofraları kurulur" yorumları yapıldı.