"Palalı Sabri" cinayetinde sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı

Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırmasıyla “Palalı Sabri” adıyla tanınan Sabri Çelebi’nin öldürülmesine ilişkin tutuklanan sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık Çetin Görer, “Anneme küfretti dayanamadım” derken Hüseyin Kırmızı ise “Çetin abi ayağına ateş etti ve olay yerinden uzaklaştı” ifadelerini kullandı. Olayda Sabri Çelebi'nin aracında bulunan tanık Nihat Doğan, “Orada karşılıklı bir tartışma çıktı. Ben arabadan indim. İçlerinden biri bana yumruk attı ama kişiyi tanıyamadım. Çetin'in Sabri abiye 8 el ateş ettiğini gördüm” şeklinde konuştu. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.