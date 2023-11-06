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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023, 01:18 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023, 01:26

Özgür Özel'in kadrosunda kimler var? İşte o isimler...

Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlık yarışında deviren Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel, CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Seçimlerin ardından CHP'de sıra 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçiminin yapılmasına geldi. Sabah saat 10.00'dan itibaren süren seçimlerde yaşanan ertelemeler yeni bir kaosu daha gözler önüne serdi. Yaşanan kaosun ise Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki üye bölüştürmelerinin yapılamamasından kaynaklığı olduğu iddia edildi. Öte yandan Özgür Özel'in yeni A takımı belli oldu. İşte listede yer alan isimler...

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