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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024, 12:06 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2024, 12:49

Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'ndan "göbekli" yılbaşı kutlaması: Hani bunlar "yas" istiyordu!

Geçtiğimiz hafta Irak'ın kuzeyinde şehit düşen askerlerimiz üzerinden siyasi şova kalkışan CHP'nin ikiyüzlü tavrı bir kez daha ortaya çıktı. Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile saf tutan CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha sonra "Milli yas ilan edilsin" diyerek üste çıkmaya çalıştı. Yas isteyen Özel'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Halk TV'de yılbaşı programında göbek atanlarla ritim tutması eleştirildi. Vatandaşlar Galata'da gerçekleştirilen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüşünü örnek göstererek Özgür Özel'in tavrına tepki gösterdi.

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