Özgür kalan Filistinliler Batı Şeria'da

Özgür kalan Filistinliler Batı Şeria'da

İsrail tarafından serbest bırakılan Filistinli tutukluların bir kısmını taşıyan otobüsler Batı Şeria'ya ulaştı. İsrail'de tutsak olan Filistinliler coşkuyla karşılandı.

