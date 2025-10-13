PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Güncel Videoları
Özgür kalan Filistinliler Batı Şeria'da
Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 12:59
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
İsrail tarafından serbest bırakılan Filistinli tutukluların bir kısmını taşıyan otobüsler Batı Şeria'ya ulaştı. İsrail'de tutsak olan Filistinliler coşkuyla karşılandı.
Bunlar da Var
00:17
İZLE | Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı
12.10.2025
Pazar
09:07
Beyoğlu’nda tünelde mahsur kalmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı
12.10.2025
Pazar
00:57
Esir takası öncesi şok görüntüler! İsrail hukuku bir kez daha çiğnedi: İşte o anlar
12.10.2025
Pazar
02:16
ALTAY tankları için düğmeye basıldı: İlk teslimatların yapılacağı tarih belli oldu!
12.10.2025
Pazar
CANLI YAYIN