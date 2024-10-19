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Özel hastanenin kapısına mühür vuruldu
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Özel hastanenin kapısına mühür vuruldu

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024, 22:27 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2024, 22:27

Bağcılar'da bulunan ve 'Yenidoğan Çetesi' ile ilgili soruşturmada adı geçtiği öğrenilen özel hastanenin faaliyetine son verildi. Tabelası kaldırılan hastanede tedavi gören hastaların başka hastanelere nakilleri gerçekleştirildi. 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında Bağcılarda bulunan ve olaylara karıştığı tespit edilen bir hastane daha kapatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin hastaneye gelerek yaptıkları çalışmalar sonrasında hastanenin faaliyetlerine son verildi. Karar sonrası hastanenin tabaları sökülürken, hastanenin yoğun bakım servisinde tedavileri devam eden hastalar ambulanslarla başka hastanelere nakil edildi.

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