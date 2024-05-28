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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024, 12:45 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2024, 12:45

Osmaniye’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasıda 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında meydana gelen trafik kazasında Buket B. yönetimindeki 27 AV 231 plakalı Ford Fiesta marka otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Buket B. otomobilde yolcu olarak bulunan Muharrem G. ve Ayşe G. yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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