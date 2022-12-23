Orta gelirliye sosyal konutta detaylar ortaya çıktı: İstanbul'a özel çalışma!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün yaptığı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yürüttüğümüz orta ve orta üste hitaben bir projemiz var." ifadelerini kullanmıştı. Orta gelirliye sosyal konut hamlesinde detaylar ortaya çıktı. Buna göre, sosyal konut projesinin "ulaşılabilir konut" olması için taksit ödemelerine devlet desteği sağlanması bekleniyor. Projenin konut sahibi olmayıp, sıfır konut alacakları kapsaması hedefleniyor. Proje kapsamında İstanbul özelinde azami konut fiyatları ve konut metrekare fiyatlarının özel olarak çalışıldığı biliniyor.