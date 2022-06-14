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Ömer Çelik’ten AK Parti MKYK sonrası önemli açıklamalar

Ömer Çelik’ten AK Parti MKYK sonrası önemli açıklamalar
14.06.2022 19:11

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Ömer Çelik'in açıklama yaptı. Miçotakis'te sert tepki gösteren Çelik, "Miçotakis İstanbul'a geldi, 'sorunlarımızı iki ülke olarak biz çözelim' dedi. Sonra ABD'ye gitti, tam karşı tavır ortaya koydu. Bu kalleşçe bir tavırdır. Kötü niyetli yaklaşımdır." dedi. Öte yandan Çelik, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı tartışmalarıyla ilgili olarak, "Türkiye'de herhangi makama aday olan birinin kimlik unsurunun tartışma yapılması, insan haklarına aykırı bir durumdur. Herhangi bir kimsenin etnik kimliği üzerinden ötekileştirilmesine biz asla müsaade etmeyiz" ifadelerini kullandı.

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