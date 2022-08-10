Ömer Arvas'ın sosyal medya hesabından paylaştığı video ile CHP'nin FETÖ sevgisi bir kez daha gözler önüne serildi

CHP'nin FETÖ sevgisi bir kez daha gözler önüne serildi. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısından bir kesit yayınlandı. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile ilgili söylemlerinin kesildiğini ve CHP'nin sosyal medya hesabına farklı şekilde yüklendiği ortaya çıktı. Avras paylaşımında, "CHP, FETÖ aleyhine söylediği sözleri silerek FETÖ ile 'helalleşmeye' başlamış.Bu bir helalleşme değil ise CHP yönetiminde FETÖ'cülerin halen aktif olduğunun kanıtıdır." dedi.