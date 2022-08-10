Haberler Güncel Videoları Ömer Arvas'ın sosyal medya hesabından paylaştığı video ile CHP'nin FETÖ sevgisi bir kez daha gözler önüne serildi

Ömer Arvas'ın sosyal medya hesabından paylaştığı video ile CHP'nin FETÖ sevgisi bir kez daha gözler önüne serildi

Ömer Arvas'ın sosyal medya hesabından paylaştığı video ile CHP'nin FETÖ sevgisi bir kez daha gözler önüne serildi
10.08.2022 04:44

OTOMATİK OYNAT

Güncel 01:41
CHP'li belediye mesajla kovdu!...
Güncel 26:29
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Güncel 01:58
CHP'nin kirli siyaseti!...
Güncel 01:03
Başkan Erdoğan cemevi ziyaret...
Güncel 02:23
Mısır yüklü Türk gemisi...
Güncel 01:02
Kemal Kılıçdaroğlu'nun trol...
Güncel 02:55
Tahıl taşıyan Razoni gemisi...
Güncel 01:29
İmamoğlu yönetiminin işçi...
Güncel 01:10
Kapısını açanın bile kapısını...
Güncel 12:23
Denetim yapacak tim gemiye...
Güncel 00:19
Zafer Partililer uçuşa geçti:...
Güncel 00:13
MİT'ten PKK/YPG'ye bir darbe...

CHP'nin FETÖ sevgisi bir kez daha gözler önüne serildi. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısından bir kesit yayınlandı. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile ilgili söylemlerinin kesildiğini ve CHP'nin sosyal medya hesabına farklı şekilde yüklendiği ortaya çıktı. Avras paylaşımında, "CHP, FETÖ aleyhine söylediği sözleri silerek FETÖ ile 'helalleşmeye' başlamış.Bu bir helalleşme değil ise CHP yönetiminde FETÖ'cülerin halen aktif olduğunun kanıtıdır." dedi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA