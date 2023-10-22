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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023, 21:51 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023, 21:58

Öğrenci yurdunda "yan baktın" kavgası: 1 yaralı

Gümüşhane’de öğrenci yurdunda çıkan 'yan baktın' kavgasında bıçaklanan 1 öğrenci yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Eskibağlar Mahallesi'nde bulunan Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi KYK erkek yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı yurtta kalan F.K. ve Y.C. arasında yan bakma meselesinden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle F.K., yanında taşıdığı bıçakla Y.C.'yi karnından, kasığından ve omuzundan bıçakladı. Y.C. kanlar içerisinde yere serilirken, F.K. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde hastaneye kaldırılan Y.C. ameliyata alınırken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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