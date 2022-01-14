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Numan Kurtulmuş’tan CHP’li Özgür Özel’in açıklamalarına sert tepki: Tam bir zır cahilliktir

Numan Kurtulmuş’tan CHP’li Özgür Özel’in açıklamalarına sert tepki: Tam bir zır cahilliktir
14.01.2022 00:03 - Son Güncelleme: 14.01.2022 00:07

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Cumhuriyet Halk Partili isimlerden her geçen gün dini değerlere yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici söylemler gelmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de Özgür Özel. Özgür Özel geçtiğimiz günlerde 4-6 yaş çocuklara verilen din eğitimini 'Orta Çağ zihniyeti' olarak tanımlamıştı. Skandal sözlerin ardından pek çok makamdan kendisine tepkiler gelirken bir eleştiri de AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi. Kurtulmuş, ‘’CHP, bir arayış içerisinde diyerek' inanası geliyor insanın. Tam inanacakken birisi kalkıp bir şey söylüyor. 'Orta Çağ zihniyeti' demesi, bununla yetinmeyip 'Fizikten matematikten ne anlar' demesi tam bir zır cahilliktir. Karanlığın tam daniskasıdır." dedi.

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