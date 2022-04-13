Nüfus Genel Müdürlüğü’nden ‘’veri sızdırıldı’’ iddiasına yanıt: Herhangi bir zafiyetin olmadığı belirlendi

Yapılan açıklamada Haskoloğlu'nun iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığı tespit edilmiştir. Veri tabanlarında çipli kimlik kartı görselleri de yer almamaktadır." ifadelerine yer verildi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK"

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "Devletin kurumlarına karşı güveni zedelemeye yönelik ve vatandaşlarımızı paniğe sevk eden bu tür asılsız haberleri yalan kişi ve kişiler hakkında Bakanlığımız, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır." denildi.

Yapılan açıklama şu şekilde: