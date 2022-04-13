RAMAZAN İMSAKİYE
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Nüfus Genel Müdürlüğü’nden ‘’veri sızdırıldı’’ iddiasına yanıt: Herhangi bir zafiyetin olmadığı belirlendi

Nüfus Genel Müdürlüğü’nden ‘’veri sızdırıldı’’ iddiasına yanıt: Herhangi bir zafiyetin olmadığı belirlendi
13.04.2022 01:20 - Son Güncelleme: 13.04.2022 01:23

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'Devlette güvenlik açığı olduğu' algısını işlemek için seri tweetler atan ve görseller paylaşan İbrahim Haskoloğlu'na Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yalanlama geldi.

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Yapılan açıklamada Haskoloğlu'nun iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığı tespit edilmiştir. Veri tabanlarında çipli kimlik kartı görselleri de yer almamaktadır." ifadelerine yer verildi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK"
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "Devletin kurumlarına karşı güveni zedelemeye yönelik ve vatandaşlarımızı paniğe sevk eden bu tür asılsız haberleri yalan kişi ve kişiler hakkında Bakanlığımız, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır." denildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

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