SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Niğde'de bir inşaatta kimliği belirsiz bir erkek şahsın cesedi bulundu
Haberler Güncel Videoları

Niğde'de bir inşaatta kimliği belirsiz bir erkek şahsın cesedi bulundu

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2024 11:29

Edinilen bilgiye göre; Şehitler Mahallesi Firaki Sokak’ta meydana gelen olayda; sabah saatlerinde işe gelen inşaat işçileri hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken; yapılan ilk müdahalede üzerinden kimlik çıkmayan şahsın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri de inceleme yaptı. Erkek cesedi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Cesedin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edileceği öğrenildi.

SIRADAKİ VİDEO
Ankara'nın gündeminde ne var? İşte tüm detayar
28.11.2024Perşembe
Narin Güran cinayetinde "Güran ailesinin" toplantı görüntüleri ortaya çıktı! Enes Güran baskısı mı? Ne konuştular...
28.11.2024Perşembe
Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı
28.11.2024Perşembe
Halep'ten yeni görüntü: Çatışma şiddetlendi
27.11.2024Çarşamba
Narin Güran cinayetinde "Güran ailesinin" toplantı görüntüleri ortaya çıktı!
27.11.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Halep’ten yeni görüntü: Çatışma şiddetlendi 02:00
Halep'ten yeni görüntü
27.11.2024Çarşamba
Ordu’da 3 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada 02:29
Ordu'da 3 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
28.11.2024Perşembe
Narin Güran cinayetinde Güran ailesinin toplantı görüntüleri ortaya çıktı! 02:40
Narin Güran cinayetinde "Güran ailesinin" toplantı görüntüleri ortaya çıktı!
27.11.2024Çarşamba
Antalya’da kıskançlık cinayeti kanlı bitti! Eşini tabancayla vurarak öldürdü 01:56
Antalya’da kıskançlık cinayeti kanlı bitti!
27.11.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA