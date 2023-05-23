New York Polis Departmanı (NYPD), Türkevi'ne yönelik saldırıya ilişkin şüphelinin görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, elinde demir çubuk olan bir kişinin metro istasyonundan çıkışı kameralara yansıyor. NYPD paylaşımında, kişiyi görenlerin ihbar hattını araması isteniyor.
New York Polis Departmanı, Türkevi'ne yönelik saldırıya ilişkin şüphelinin görüntüleri yayınlandı
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