Nevşehir’de 100 milyonluk dev kripto vurgunu! Öğretmen olacaktı! Çete kurdu! Tutuklandı!
Nevşehir’de öğretmenlik eğitimi alan bir üniversite öğrencisinin kurduğu sahte kripto yatırım sitesiyle 200’den fazla kişi dolandırıldı. 19 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda çete lideriyle birlikte 39 kişi yakalandı.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, sahte kripto yatırım sitelerine para yatıran 19 kişinin şikayeti üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, dolandırıcılık ağının 19 ilde 200'den fazla kişiyi 100 milyon lira dolandırdığı belirlendi.
Çete Lideri Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencisi Çıktı
Soruşturma kapsamında dolandırıcılık şebekesinin liderinin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde okuyan B.D. olduğu tespit edildi. Öğrenci B.D.'nin, sahte kripto yatırım siteleri ve Telegram grupları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları kandırdığı ortaya çıktı.
B.D.'nin, dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri kripto borsaları ve soğuk cüzdanlara aktardığı belirlendi.
19 İlde Eş Zamanlı Operasyon: 39 Gözaltı
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan operasyonda, Nevşehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep, Konya, Van ve birçok ilde eş zamanlı baskın düzenlendi.
Operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyal, cep telefonu, bilgisayar, araç ve banka hesaplarına el konuldu.
100 Milyon Liralık Dijital Vurgun
Polis ekipleri, örgütün sahte siteler üzerinden 100 milyon lirayı kripto varlıklara çevirdiğini belirledi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.