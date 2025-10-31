Nevşehir’de 100 milyonluk dev kripto vurgunu! Öğretmen olacaktı! Çete kurdu! Tutuklandı!

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, sahte kripto yatırım sitelerine para yatıran 19 kişinin şikayeti üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, dolandırıcılık ağının 19 ilde 200'den fazla kişiyi 100 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

Çete Lideri Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencisi Çıktı

Soruşturma kapsamında dolandırıcılık şebekesinin liderinin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde okuyan B.D. olduğu tespit edildi. Öğrenci B.D.'nin, sahte kripto yatırım siteleri ve Telegram grupları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları kandırdığı ortaya çıktı.

B.D.'nin, dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri kripto borsaları ve soğuk cüzdanlara aktardığı belirlendi.

19 İlde Eş Zamanlı Operasyon: 39 Gözaltı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan operasyonda, Nevşehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep, Konya, Van ve birçok ilde eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyal, cep telefonu, bilgisayar, araç ve banka hesaplarına el konuldu.

100 Milyon Liralık Dijital Vurgun

Polis ekipleri, örgütün sahte siteler üzerinden 100 milyon lirayı kripto varlıklara çevirdiğini belirledi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.