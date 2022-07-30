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Netflix'in son LGBT sapkınlığı skandalı! Çocuk filminde eşcinsel sahneler koydular öpüştürdüler: RTÜK inceleme başlattı

Netflix'in son LGBT sapkınlığı skandalı! Çocuk filminde eşcinsel sahneler koydular öpüştürdüler: RTÜK inceleme başlattı
30.07.2022 12:49

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Son dakika haberi! Toplumun değerlerini alaşağı etmek ve sapkın düşünceleri empoze etmek için kültürel emperyalizmi sonuna kadar kullanan Netflix yeni bir skandala daha imza attı. Son olarak Jurassic World Kretase Kampı isimli çocuk dizisine eşcinsel sahne koyan Netflix, seyircilerden oldukça tepki topladı. 5. sezonunda 7+ etiketi ile yayınlanan bölümlerindeki sahneleri görenler, şaşkına döndü. RTÜK, Netflix'in çocuk ve gençleri olumsuz etkileyen Jurassic World Kretase Kampı adlı yapımı hakkında inceleme başlattı. Öte yandan Netlix'teki sapkınlık, akıllara online platformun daha önce milli ve manevi değerlerimizi ayaklar altına aldığı skandalları getirdi.

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