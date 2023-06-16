Netanyahu, Başkan Erdoğan ile görüşme peşinde! İsrail basını şu sözlerle duyurdu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmenin yollarını aradığı ortaya çıktı.

İsrail basınında yer alan haber, Tel Aviv'de geniş yankı uyandırdı.

The Times of Israel gazetesinin "Netanyahu'nun, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme ayarlamaya çalıştığı söyleniyor" başlıklı haberinde, bu çabaların Türkiye-İsrail ilişkilerinin ısınmaya başladığı bir dönemde geldiği yazıldı.

GÖRÜŞMEK İÇİN ÇABA HARCIYOR

Netanyahu'nun ofisinin bu görüşmeyi gerçekleştirebilmek için büyük bir çaba harcadığı, üst düzey bir İsrailli yetkilinin, bu konuda ilerleme kaydedildiğini söylediği aktarıldı.

Ayrıca Netanyahu'nun tartışmalı yargı reformu planları nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden'dan Beyaz Saray daveti alamadığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden beklenen davetin de gelmediği kaydedildi.

ERDOĞAN İLE POZ VERME PEŞİNDE

Böyle bir dönemde Netanyahu'nun, Erdoğan ile poz vererek diplomatik başarı görüntüsü peşinde olduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan bazı diplomatik kaynaklar, sürecin bazı zorluklarla karşılaştığını dile getirdi.

TÜRKİYE'DEN İSRAİL'E GAZ ŞARTI

Başkan Erdoğan'ın, ülkeler arasındaki gaz iş birliği için Netanyahu'dan adım atmasını istediği belirtiliyor.

Haberde, "Türkiye, İsrail'den Avrupa'ya gaz taşıyacak boru hattı inşa etmek istiyor." notu paylaşıldı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Netanyahu, 28 Mayıs'ta yeniden seçilen Başkan Erdoğan'ı arayarak tebrik etmiş, Ankara-Tel Aviv ilişkilerinin gelişmeyi sürdürmesine dair temennilerini iletmişti.