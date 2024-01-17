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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024, 09:31 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024, 09:43

Nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada! O kaçtı helikopter takip etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 1000 polisin katıldığı şafak operasyonunda 49 torbacı gözaltına alındı. Torbacılardan birisi kaçmak isterken helikopterdeki ekipler tarafından fark edilip takibe alındı. Sokaktaki ekipler onu da kıskıvrak yakaladı. Narkotik köpeğinin de katıldığı kapıların koçbaşlarıyla kırıldığı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu, hassas teraziler, 13 tabanca ve fişekler ele geçirildi. Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, "Bu operasyonları çocuklarımızın geleceği için yapıyoruz. Başta uyuşturucu satıcıları olmak üzere Bursa'yı dünyanın en güvenli şehirlerinden biri yapana kadar, çetelere, hırsızlara, suç odaklarına karşı aynı kararlılıkla mücadelemiz devam edecek" dedi.

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