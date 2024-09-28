Nasrallah öldü mü? Gazeteci ve Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu A Haber’de değerlendirdi

İsrail ordusu Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürdüklerini iddia etti. İsrail'in ardından Hizbullah kanadı ise Nasrallah için "Cumadan beri haber alamıyoruz" ifadeleri kullanıldı. 32 yıldır yönetimde olan Nasrallah ile ilgili bilmece sürmeye devam ederken, kim olduğu ise merak konusu oldu. Gazeteci ve Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu A Haber canlı yayınında konuya ilişkin "Orta Doğu'da bu tür ölümlerin kabul edilmesi hemen hızlı olmuyor. Motivasyonun bozulmaması açısından kontrol ediliyor" dedi.