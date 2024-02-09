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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024, 08:39 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024, 08:48

NARKOGÜÇ-48 Operasyonuyla 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi ve 242 Şüpheli Yakalandı

Türkiye'nin dört bir yanını kapsayan geniş çaplı bir operasyonla uyuşturucu tacirlerine ve sokak satıcılarına yönelik büyük bir darbe indirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen "NARKOGÜÇ-48" operasyonu, 48 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Bu kapsamlı müdahalede, 1 ton 39 kilogram uyuşturucu madde ve 509 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar, 382 ekip, 1.438 personel, 4 hava aracı ve 23 narkotik dedektör köpeğin katılımıyla yapıldı.

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