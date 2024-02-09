Türkiye'nin dört bir yanını kapsayan geniş çaplı bir operasyonla uyuşturucu tacirlerine ve sokak satıcılarına yönelik büyük bir darbe indirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen "NARKOGÜÇ-48" operasyonu, 48 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Bu kapsamlı müdahalede, 1 ton 39 kilogram uyuşturucu madde ve 509 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar, 382 ekip, 1.438 personel, 4 hava aracı ve 23 narkotik dedektör köpeğin katılımıyla yapıldı.