Narin Güran'ın tutuklu amcası Salim Güran'ın eşi Melek Güran adliyeye çağrıldı!

Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Baş şüpheli Salim Güran’ın eşi Melek Güran kocasının yalanlarını deşifre etti. Anne Yüksel Güran'ın ağız ve diş modelinin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi. Cinayetin işlendiği düşünülen saatlerde Narin'in evine girip çıktığı belirlenen Hediye Güran adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın seyrini değiştirmeye çalışan İsa ve Şeyma Kaya isimli iki şahıs gözaltına alındı. Öte yandan "Eşimden şüpheleniyorum" diyen Melek Güran adliyeye çağrıldı