Narin Güran davasında kritik gün! Güran ailesinin 9 yeni tanığı dinlenecek ve mahkemede güvenlik kameraları izlenecek

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin 7 Kasım'da başlayan davanın 2. gününde tanıklar dinlendi. İlk günde sanıklardan Nevzat Bahtiyar, Narin’in ağabeyi Enes, annesi Yüksel ve amcası Salim Güran dinlendi. Ardından tanıklardan Narin'in babası Arif Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın eşi Gazal Bahtiyar ifadelerini verdi. Davanın ikinci gününde ise diğer tanıklar dinlendi. Duruşmada, Arif Güran’ın amcası Ali Rıza Güran’a, Nevzat Bahtiyar’a para teklif edip etmediği soruldu. Güran ailesinin 9 yeni tanığının bugün dinlenmesi bekleniyor. Mahkeme salonunda askeriyeye ait güvenlik kamerası görüntülerinin izleneceği bildirildi. İşte Narin Güran cinayeti davasında yaşananlar...