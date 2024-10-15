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Narin Güran cinayetinde soruşturma bitme aşamasında! A Haber muhabiri Sinan Yılmaz son durumu anlattı
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Narin Güran cinayetinde soruşturma bitme aşamasında! A Haber muhabiri Sinan Yılmaz son durumu anlattı

Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024, 11:10 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024, 11:10

Narin Güran cinayetinde sır perdesini HTS kayıtları çözecek. Ekiplerin 8 yaşındaki Narin'in evde öldürüldüğünü ve o sırada 4 kişinin evde olduğunu tespit ettiği öğrenildi. Nevzat Bahtiyar'ın 23 plakalı kırmızı Şahin’iyle bir çiftlik kamerasına yakalandığı bilgisine de ulaşıldı. Bölgeden son durumu aktaran A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz, soruşturmada 4 kilit isim üzerinde durulduğuna dikkat çekerek, Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın görüntüsünü bizzat izlediğini belirtti. İşte detaylar...


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