Narin Güran cinayetinde son durum | Kara kutu yenge Hediye Güran'ın ifadesine ulaşıldı!

Narin Güran cinayetinde günlerdir sorgulanan Hediye Güran'ın gerçekleri anlatmasıyla cinayetin sır perdesinin aralanması bekleniyor. Hediye Güran'ın olayın baş şüphelisi olan kaynı Salim Güran'la cevapsız çağrılarının olduğu ortaya çıktı. İkilinin cinayetin kara kutusu oldukları düşünülürken, Hediye Güran, kasten öldürmeye iştirak suçlamasıyla tutuklandı. Narin'in kuzenleri Şeyma ve İsa Kaya ise serbest bırakıldı. Adli Tıp raporuna göre Narin Güran'ın 'boğularak öldürüldüğü' tespit edildi. Adli Tıp raporunun cuma gününe kadar tamamlanacağı öğrenildi. Hediye Güran'ın ifadesine de ulaşıldı. Hediye Güran'ın Narin'in cinayeti sonrasında telefonu değiştirdiği tespit edildi.