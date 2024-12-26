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Narin Güran cinayetinde kritik gün! Avukatlar ifadeleri değerlendirdi
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Narin Güran cinayetinde kritik gün! Avukatlar ifadeleri değerlendirdi

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 11:28 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 11:28

Narin Güran cinayetinde kritik gün geldi. 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin'in öldürülmesine ilişkin tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar tekrar hakim karşısına çıkıyor. Duruşmada Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy'un çelişkili ifadeleri dikkat çekti. İlk ifadesinde Atasoy, Salim Güran'ın olay günü üstünün ıslak olduğunu ifade etmişti. Atasoy, bu ifadeleri 'hatırlamıyorum' diyerek yalanladı. Atasoy'un ifadelerinin ardından çoban Ahmet Akgün dinlenilmeye başlandı. Takvim, yaşanan gelişmeleri anbean aktarıyor...

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