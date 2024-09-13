Narin Güran cinayetinde aralarında anne ve ağabeyin de bulunduğu 8 kişi tutuklandı

Diyarbakır’da Narin Güran cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında anne Yüksel Güran ile ağabey Enes Güran’ın da bulunduğu 8 kişi sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin geniş çaplı soruşturmada, Narin’in ölü bulunduğu 8 Eylül’de jandarma ekiplerince aralarında annesi, babası, 2 kardeşi, amcalarının da bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden N.B., jandarmada verdiği ifadede, Narin’in amcası ve soruşturmada tutuklanan ilk isim olan Salim Güran’ın 200 bin lira para karşılığında Narin’in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi’ne taşıdığını itiraf etmesi üzerine tutuklanmıştı. Bir diğer şüpheli Tavşantepe Mahallesi imamı ise, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Kalan 22 şüphelinin gözaltı süreleri iki kez uzatıldı. Perşembe günü sabah saat 06.00 sıralarında jandarmadaki sorguları tamamlanan 22 şüpheli adliyeye getirildi. 1’i cumhuriyet başsavcı vekili ve 3 cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden aralarında Narin’in babası Arif Güran’ın da bulunduğu 3’ü adli kontrol olmak üzere 13 kişi serbest bırakılırken, 9 kişi ise tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.