Narin Güran cinayetinde 2 kişi daha gözaltına alındı

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cezaevindeki amca Salim Güran’ın eşi Melek Güran'ın da eşinin yalanlarını deşifre ettiği öğrenildi. Narin ile tutuklu anne Yüksel Güran'ın ağız ve diş modeli, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek. Öte yandan cinayetin işlendiği düşünülen saatlerde Narin'in evine girip çıktığı belirlenen Hediye Güran hakkında ek gözaltı kararı verilirken soruşturmanın seyrini değiştirmeye çalışan İsa ve Şeyma Kaya da gözaltına alındı. İşte detaylar...