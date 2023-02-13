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Naime Abla asrın felaketinde umudun adı oldu, 165. saatte enkazdan kurtarıldı

Naime Abla asrın felaketinde umudun adı oldu, 165. saatte enkazdan kurtarıldı
13.02.2023 00:44 - Son Güncelleme: 13.02.2023 00:58

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman’da ekipler depremin yedinci gününde hummalı çalışmasına devam ediyor. Tam donanımlı profesyonel ekipler Özer Apartmanı'nda yaptıkları kontrollerde bir enkazdan ses gelmesi üzerine çalışmalarını o bölgeye yönlendirdi. Ekipler enkazın altında hayat koridoru oluşturarak 44 yaşındaki Naime Şakar’a ulaştı. İğneyle kuyu kazar gibi çalışma yapan ekipler saatler sonrasında enkazın ardından sağ olarak Naime Şakar’ı kurtardı. Deprem felaketinin 165. saatinde gelen güzel haber mutlulukla karşılandı.

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