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Myanmar’daki depremlerde can kaybı 2 bini aştı, 1 haftalık ulusal yas ilan edildi
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Myanmar'daki depremlerde can kaybı 2 bini aştı, 1 haftalık ulusal yas ilan edildi

Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 17:08 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2025 17:08

Myanmar'da Cuma günü meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ülkedeki askeri yönetim tarafından yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 56’ya yükseldiği, yaralı sayısının 3 bin 900 olduğu belirtildi. Açıklamada, en az 270 kişinin ise hala kayıp olduğu aktarıldı. Myanmar yönetimi, yıkıcı deprem ve yaşanan can kayıpları nedeniyle bir haftalık ulusal yas ilan etti, 6 Nisan'a kadar bayrakların yarıya indirileceği açıklandı.

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