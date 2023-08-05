CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun riyakar siyaseti hız kesmeden sürüyor. Daha önce 'mütevazıyım' algısı oluşturmak 'halkın adamıyım' mesajı vermek adına çektiği mutfak videolarıyla gündem olan Kılıçdaroğlu, şu sıralar özel jetlerden inmiyor. CHP lideri son olarak Erzincan'a özel jetle gitti. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun jetten iniş anını "Erzincan'a can geldi" notuyla paylaştı. Sarıgül'ün havalimanının apronundan kasıtlı bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun özel jetten iniş anını paylaşması "Bay Bay Kemal'e operasyon mu?" sorusunu da akıllara getirdi.