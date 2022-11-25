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Müşteri gibi gelip telefon çalarak kayıplara karışan hırsız kıskıvrak yakalandı

Müşteri gibi gelip telefon çalarak kayıplara karışan hırsız kıskıvrak yakalandı
25.11.2022 16:09

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Bursa’da müşteri gibi gelip 3 farklı iş yerinden cep telefonu ve tablet çalan hırsız, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Merkez Osmangazi ilçesinde 3 ayrı işyerinden müşteri gibi gelerek cep telefonu ve tablet çalan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine bağlı ekipleri harekete geçirdi. Çalışma yapan ekipler, 3 işyerinden hırsızlık yapan kişinin 7 suç kaydı olan C.A. (54) olduğunu tespit etti. C.A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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