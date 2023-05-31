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Mustafa Sarıgül'den 8’li koalisyona 'Kemal Kılıçdaroğlu' eleştirisi

Mustafa Sarıgül'den 8’li koalisyona 'Kemal Kılıçdaroğlu' eleştirisi
31.05.2023 12:04

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Kılıçdaroğlu kaybetti, CHP...

8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyerek 12. seçim yenilgisini karnesine yazdırdı. CHP yandaşları tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakması beklenirken Kılıçdaroğlu sonrası Genel Başkanlık planları olan Mustafa Sarıgül seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Koalisyon ortaklarının Kılıçdaroğlu için yeterince çalışmadığını savunan Mustafa Sarıgül, "’lı masadaki liderler çıkıp neden mitingler yapmadılar. Tek tek dolaşmadılar neden kardeşim." dedi. Eleştiri oklarını Kılıçdaroğlu'nun ekibine de çeviren Mustafa Sarıgül, "Kılıçdaroğlu biraz yalnız bırakıldı." ifadelerini kullandı.

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