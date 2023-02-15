Haberler Güncel Videoları Müslüman olan Çinli kurtarma görevlisi, barınma merkezi olarak kullanılan camiye 500 yuan bağışladı

Müslüman olan Çinli kurtarma görevlisi, barınma merkezi olarak kullanılan camiye 500 yuan bağışladı

Müslüman olan Çinli kurtarma görevlisi, barınma merkezi olarak kullanılan camiye 500 yuan bağışladı
15.02.2023 20:10

OTOMATİK OYNAT

Güncel 01:54
Depremde hasar alan 2 katlı...
Güncel 02:10
Gaziantep'te deprem anında...
Güncel 09:19
Asrın felaketinde yer kabuğu...
Güncel 00:06
Oğuzhan Uğur toplumun sinir...
Güncel 00:20
CHP yandaşı Halk TV'den Deniz...
Güncel 01:30
Başkan Erdoğan, Deniz...
Güncel 02:27
Takvim.com.tr Kırgız...
Güncel 03:38
Başkan Erdoğan: Bu millet bu...
Güncel 11:14
Enkaz altında film gibi...
Güncel 04:57
Bakan Dönmez, İskenderun’da...
Güncel 01:45
Kahramanmaraş'ta 10 yaşındaki...
Güncel 01:58
Avrupa Parlamentosu’nda...

Malatya’daki deprem bölgesinde Müslüman olan Çinli arama kurtarma personeli Jun Cang, depremzedelerin barınma merkezi olarak kullanılan Buhara Camii'ye 500 yuan bağışladı.

Güncel Videoları

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Malatya'ya gelen Çin Halk Cumhuriyeti arama kurtarma ekibinde yer alan Jun Cang, enkaz altında Kur'an-ı Kerim'i görünce çıkartarak, yetkililere teslim etmişti. Bundan etkilenen Jun Cang, kelimeyi şahadet getirerek Müslüman olmuştu.
Müslüman olan Jun Cang, Malatya'da bir camiye arkadaşlarıyla birlikte bağış yaptığı ortaya çıktı. Malatya'da bulunan ve depremzedelerin barınması için kullanılan Buhara Camii'ne geldiğini ifade eden depremzede Mehmet isimli vatandaş,"Çinli Jun Cang isimli kişi yanından bir AFAD görevlisiyle birlikte camimize geldi. Kendisinin Müslüman olduğunu bir Kur'an-ı Kerim'i istediğini söyledi. Camimizin imamı Ömer bey tarafından kendine bir Kur'an-ı Kerim hediye edilmiştir. Daha sonra Jun Cang cami içinde gezdikten sonra camiden ayrıldı. Ertesi günü ayın Şubat'ın 13 ünde yanında yine 4-5 tane Çin görevlileriyle birlikte ve rehber eşliğinde hepsinin Müslüman olduğunu ve camimize yardımda bulunmak istediklerini söylediler. Daha sonar bir miktar bağışta bulundular" dedi.

"Diğer Çinli arama kurtarma personelleri de Kelime-i şahadet getirerek Müslüman oldular"

Cami derken başkanı ise "Camimizi barındırma merkezi olarak kullanıyoruz. Cinli ekip geldi Müslüman olduklarını beyan ettiler. Kur'an-ı Kerim isteyerek Kelime i şahadet getirdiler. 1 gün sonrada kendi arkadaşları arasında 500 Çin parası bağış yaptılar" ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA