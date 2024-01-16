Terör partisi DEM ile aynı yolda saf tutan Özgür Özel, AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin teröre karşı bildiri imzalamasından rahatsızlık duydu. Eski ortağı İYİ Parti'nin bildiren çekilmesini istemesi üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu adeta Özel'i bombaladı. Dervişoğlu, "İYİ Parti, gece gündüz sıraya geçerek 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' diyenlere selam gönderenlerle, sırtını PKK’ya yaslayanlar ve onlarla herkesin gözü önünde açık ve şeffaf olarak hareket edenlerle aynı safta durmayacaktır" ifadelerine yer verdi.