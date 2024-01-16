SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024, 18:11 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024, 18:31

Müsavat Dervişoğlu’ndan CHP’ye tepki: PKK’ya yaslayanlarla aynı safta durmayacağız

Terör partisi DEM ile aynı yolda saf tutan Özgür Özel, AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin teröre karşı bildiri imzalamasından rahatsızlık duydu. Eski ortağı İYİ Parti'nin bildiren çekilmesini istemesi üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu adeta Özel'i bombaladı. Dervişoğlu, "İYİ Parti, gece gündüz sıraya geçerek 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' diyenlere selam gönderenlerle, sırtını PKK’ya yaslayanlar ve onlarla herkesin gözü önünde açık ve şeffaf olarak hareket edenlerle aynı safta durmayacaktır" ifadelerine yer verdi.

SIRADAKİ VİDEO
Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Cumhurbaşkanımızla görüşmeyip de yabancı büyükelçilerle mi görüşeceğiz?
16.01.2024Salı
Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Kızıldeniz'de, Irak'ta ve Suriye'de olanlar girdabın ön habercisi
16.01.2024Salı
Türkiye’nin ilk uzay yolculuğu Taksim Meydanı’nda izlenebilecek
16.01.2024Salı
İzmir'e yine aynı görüntü! Sağanak yağış sonrası dereler taştı ev ve iş yerlerini su bastı
16.01.2024Salı
CHP'de ifşalar hakaretler havada uçuşuyor! Haluk Bozdoğan'dan Halk TV bombası; Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır işin içinde!
16.01.2024Salı
Bunlar da Var
3 çocuk annesi Bergüzar Korel “İstifa ediyorum” deyip yeni evinin her detayını yayınladı! İşte Halit Ergenç ile aşk yuvası... 00:12
Bergüzar Korel yeni evinin her detayını yayınladı
16.01.2024Salı
Mersin’de feci otobüs kazası: Çok sayıda ölü ve yaralılar var! 01:19
Mersin'de feci kaza!
16.01.2024Salı
EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA | SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşlarına refah payı için 2 formül! EYT’liler de zamdan yararlanabilecek mi? 04:41
Emekliye ek zam gelecek mi? Gözler Kabine'de!
16.01.2024Salı
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Emeklilere ek zam, enflasyon, fahiş fiyat ve terörle mücadele 01:49
Kabine toplanıyor
16.01.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA