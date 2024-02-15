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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024, 16:16 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024, 16:16

Murat Kurum'dan İstanbul'a Şık ve Fonksiyonel Vaadler: Ordu Caddesi Yenilenecek

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, 'Risksiz İstanbul' tanıtım toplantısında, Ordu Caddesi'nde yapılacak cadde ve cephe düzenlemelerini duyurdu. Bu proje, caddenin estetik ve fonksiyonel olarak yeniden tasarlanmasını içeriyor, böylece İstanbul'un tarihi ve modern yüzünü birleştiren bir görünüm kazandıracak. Yenileme çalışmaları, hem caddenin estetiğini artırarak şehre değer katacak hem de yerel halkın ve turistlerin bu alanda daha keyifli vakit geçirmesini sağlayacak. Kurum'un bu girişimi, şehrin sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunurken, Ordu Caddesi'ni İstanbul'un gözde mekanlarından biri haline getirmeyi hedefliyor.

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