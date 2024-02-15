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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024, 14:40 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024, 14:40

"Murat Kurum'dan İstanbul'a Güvenlik Güçlendirmesi Vaadi: 50 Yeni İtfaiye İstasyonu ve 204 Araçlık Filo"

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, 'Risksiz İstanbul' tanıtım toplantısında, İstanbul'un itfaiye müdahale kapasitesini artıracak önemli bir güvenlik yatırımını duyurdu. Bu kapsamda, şehre 50 yeni itfaiye istasyonu ve 204 yeni itfaiye aracının yanı sıra yangın söndürme helikopterleri ve deniz itfaiye araçları da dahil edilecek. Yeni filo ve istasyonlarla İstanbul'un yangın söndürme ve acil durum müdahale kapasitesi önemli ölçüde güçlendirilmiş olacak, böylece şehrin her noktasına hızlı ve etkin bir müdahale imkanı sağlanacak. Kurum'un bu projesi, İstanbul'un güvenlik altyapısını modernize etmeyi ve kent güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

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