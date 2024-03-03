Murat Kurum, İstanbul'un geleceği için önemli vaatlerde bulundu ve mevcut İBB yönetimini eleştirdi. Kurum, "Kadim Anadolu'nun ve İstanbul'un tüm renklerinin bir arada olduğunu" ifade etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eleştirilerine karşı, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak yanıt verdi. Kurum, İstanbul'daki deprem hazırlığı ve ulaşım sorunlarına dikkat çekerek, mevcut yönetimin bu konulardaki başarısızlıklarını eleştirdi. Ayrıca, İstanbul'da gerçekleştirecekleri kentsel dönüşüm projeleri ve trafik sorununa getirecekleri çözümleri vurgulayarak konuşmasını tamamladı.