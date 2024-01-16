Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum İstanbul Sanayi Odası ziyaretinde konuştu. Cumartesi günü İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarının açıklanacağını belirten Murat Kurum, "Biz de ilçe belediye başkan adaylarımızı açıkladıktan sonra bir proje lansmanı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu'nun kendisine yönelik söylemlerine yanıt veren Murat Kurum, "Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmeyip de yabancı büyükelçilerle mi görüşeceğiz? Dış mihraklarla burada bu manada ülkemiz geleceği adına, vatandaşımız adına, onların yaptığı gibi sufle aldıkları yerlerle mi görüşeceğiz? Biz temsilcisiyle, cumhurun temsilcisiyle görüşmeye devam edeceğiz. Onlar bırakın yabancı büyükelçilerle görüşmeye devam etsinler." dedi.