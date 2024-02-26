Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulundu. İstanbul'un fetret döneminde olduğunu belirten Murat Kurum, "Bir yanda Güngören'de, Zeytinburnu'nda on binlerce yeni yuvalarına kavuşturanlar var, diğer yanda kentsel dönüşüme karşı 1500 dava açanlar var. Bunlar deprem konusu görüşülürken Büyükşehir Meclisine bile gitmeyip CHP'nin genel başkanlığı için 50 günde 200 gizli toplantı yapanlardır. Sadece bunlar bile 31 Mart'ta neyin değişeceğini göstermek için yeterlidir. 31 Mart'ta kirli hesaplar bozulacak, milletin hesabı tutacak. " dedi.