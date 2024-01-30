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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024, 00:29 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024, 01:46

Murat Kurum'a montaj video ile kurulan algı operasyonu ellerinde patladı! Kirli tezgahın arkasından yalan üretim merkezi 23 Derece çıktı

Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum İstanbul'u karış karış gezmeye, halkla kucaklaşmaya devam ederken kirli algı operasyonları da tek tek deşifre ediliyor. Kurum'un bir vatandaşla olan diyaloğu üzerinden başlatılan iftiraların gerçeği yansıtmadığı belirlendi. Kurum'un vatandaşa sarıldığı anlar ortaya çıkarken başlatılan nefret kampanyasının arkasından FETÖ'cülerin kadrolu avukatı olan Gökhan Özbek çıktı. Bilindiği gibi Özbek'in yönettiği '23 Derece' isimli hesap sosyal medyada manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algı operasyonları yürütüyor. İşte Kurum'u hedef alan Özbek ve 23 Derece'nin kirli geçmişi.

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