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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 04 Mart 2024, 17:05 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2024, 17:05

Murat Kurum, Üsküdar Çocuk Köyü'nün açılışında konuştu!

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Üsküdar Çocuk Köyü'nün açılışında konuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Murat Kurum, "Bir tarafta İstanbul'un kentsel dönüşümüyle alakalı bir irade ortaya koyanların, diğer tarafa 5 yılda 5 bin konutu dönüştüremeyenlerin olduğunu vurgulayan Kurum, "Esere bakmak, hizmete bakmak istiyorsan Üsküdar'a gel. Üsküdar'daki çocuk köyüne gel bir bak. Eser nasıl yapılırmış, hizmet nasıl yapılırmış, İstanbul'un kaynağı İstanbul'a nasıl harcanırmış gel de bir bak." ifadelerini kullandı.

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