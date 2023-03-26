RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Güncel Videoları Muharrem İnce'ye 'Kılıçdaroğlu' baskısı skandal boyuta ulaştı! Halk TV'de 2015 örnekli "PKK’lılar yine sokaklara sürülür" tehdidi

Muharrem İnce'ye 'Kılıçdaroğlu' baskısı skandal boyuta ulaştı! Halk TV'de 2015 örnekli "PKK’lılar yine sokaklara sürülür" tehdidi

Muharrem İnce'ye 'Kılıçdaroğlu' baskısı skandal boyuta ulaştı! Halk TV'de 2015 örnekli "PKK’lılar yine sokaklara sürülür" tehdidi
26.03.2023 01:42

OTOMATİK OYNAT

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Muharrem İnce'den "Aday olma"...
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CHP ve yandaşlarının Muharrem İnce'yi hedef alan 'Adaylıktan çekil, Kılıçdaroğlu'nu destekle' baskıları skandal bir boyuta ulaştı. Fondaş Halk TV'de 'İnce seçimden çekilsin yoksa HDP/PKK’lılar yine sokaklara sürülür' şeklinde tehditvari bir yayın gerçekleşti. Programda konuşan Prof. Dr. Behlül Özkan, "İnce patlamaları çatlamaları bir otobüs ve cep telefonu ile engelleyebileceğini düşünüyor mu? Bunun vebalini yükümlülüğünü alabiliyor mu? Türkiye normal bir seçime girmiyor" dedi. Bu bağlamda Takvim.com.tr, kaos tellallığı yapan Behlül Özkan'ın skandal söylemlerini sizler için derledi. Özkan'ın Kandil ve HDP ile ağız birliği yaparak olmayan Kürt sorununu varmış gibi gösterme çabası dikkatlerden kaçmadı.

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