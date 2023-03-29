RAMAZAN İMSAKİYE
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Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmeyeceğini açıklaması Merdan Yanardağ'ı rahatsız etti

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmeyeceğini açıklaması Merdan Yanardağ'ı rahatsız etti
29.03.2023 23:27

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Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşmenin ardından adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi. Görüşme sonrası rahatsızlıkları yüzüne yansıyan TELE1 yayınında Muharrem İnce için "şişirilmiş" diyen Merdan Yanardağ, "Bir hayal dünyasında yüzen, kendisinin bu yarışa yüzde 28 ile başlayacağını zanneden gerçeklikten ve toplumdan kopmuş bir siyasetçi portresi var karşımızda. Umarız ayakları yere basar ve seçim tarihi yaklaşınca çekilir. Çekilmek onun için en isabetli şey yoksa siyasi bir intihara doğru gidiyor” ifadelerini kullandı.

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