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Muharrem İnce'den hem 6'lı masaya hem de Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler!

Muharrem İnce'den hem 6'lı masaya hem de Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler!
02.12.2022 17:43

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CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 6'lı masaya yönelik eleştirilierini sürdürüyor. 6'lı Masa'nın son zamanlarda ilginç şeyler açıklamaya başladığını belirten İnce, "Eşgüdüm kurulu oluşturacaklarmış, 6 genel başkandan oluşan, bu eşgüdüm kurulu cumhurbaşkanını yönetecekmiş. Ya siz böyle bir adam bulabilir misiniz? Aday yapacaklar, o aday 50+1 alacak, cumhurbaşkanı seçilecek, bu kişi sonra dönecek 6'lı Masa'ya 'Arkadaşlar ben yönetemem, siz bana bir akıl verin, ben de yöneteyim.' diyecek." ifadeleriyle masayı eleştirdi. ABD'li Jeremy Rifkin'in CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasına ilişkin de konuşan İnce, "Sayın Kılıçdaroğlu'nda ithal danışman bir tane değil ya çok var yani CHP çizgisinde olan danışman yok desem yeridir." dedi.

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