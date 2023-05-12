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Muharrem İnce'den CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki! "Yapanlar FETÖ ve PKK kaynaklı"

Muharrem İnce'den CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki! "Yapanlar FETÖ ve PKK kaynaklı"
12.05.2023 19:07

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7'li koalisyonla 'bahar' söylemi üzerinden ağız birliği yapan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurdu. CHP fondaşlarının da destek verdiği kumpasa boyun eğen İnce, adaylıktan çekilirken 14 Mayıs hezimetine karşı her türlü yolu deneyen Kılıçdaroğlu, küresel çetenin tetikçiliğine soyunarak Rusya'ya saldırdı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını sosyal medyadan yaptığı açıklama ile çürüten İnce, "FETÖ ve PKK ile irtibatlı kaynaklardan bize bu yapılanlar karşısında demokrat olma iddiasındaki bazı siyasiler ve bazı gazeteciler ellerini ovuşturmuş, gizliden gizliye zevk almışlardır. Seçimde ikinci tura kalamayacağım belli olmuştur. Ancak bu rezil kampanyanın, bu memleketin son kalesi Memleket Partisi'ni baraj altında bırakmaya doğru gittiği için bu kararı aldım." dedi.

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