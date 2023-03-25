Muharrem İnce'den "Aday olma" diyen 107 CHP'liye bombardıman

Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisine "Aday olma Kılıçdaroğlu'nu destekle" baskısında bulunan CHP'li isimleri yaylım ateşine tuttu. "Gıkını çıkarmayıp koltuk derdine düşenler bugün bana demokrasiden bahsedemez" diyen İnce, CHP'lilere "Türk bayrağı kaldırılırken ne yaptınız? Atatürk'e CHP'de hakaret edilirken siz ne yaptınız? Sesinizi çıkardınız mı? Atatürk'e 'Dersim katliamcısı' denilirken biriniz tepki gösterdiniz mi?" sorularını yöneltti. Takvim.com.tr, Muharrem İnce'ye 'Kılıçdaroğlu' baskısında bulunan 107 ismi sizler için deşifre etti.