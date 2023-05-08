Haberler Güncel Videoları Muharrem İnce'den 7’li koalisyona bombardıman: Terör örgütlerinden medet umanlar utansın!

Muharrem İnce'den 7’li koalisyona bombardıman: Terör örgütlerinden medet umanlar utansın!

Muharrem İnce'den 7’li koalisyona bombardıman: Terör örgütlerinden medet umanlar utansın!
08.05.2023 12:10

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:21
İspanya'dan oy pusulaları...
Güncel 02:51
Başkan Erdoğan paylaştı:...
Güncel 01:30:37
İstanbul'da tarihi mitinge...
Güncel 01:15
AK Parti İstanbul İl Başkanı...
Güncel 01:08
Vatandaştan Kılıçdaroğlu’na...
Güncel 00:18
Yüzyılın Mitingi'ne...
Güncel 11:54
Kılıçdaroğlu 'Hayatımın en...
Güncel 02:17
CHP'nin İstanbul mitinginde...
Güncel 00:30
Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li...
Güncel 03:50
Yörükler Başkan Erdoğan’ı...
Güncel 01:46
MHP Genel Başkanı Devlet...
Güncel 01:00
Başkan Erdoğan'ın Kayseri...

CHP’den ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine adaylığını koyunca CHP’lilerin hedef tahtasına oturtuldu. Özellikle adaylıktan çekilmesi için hem CHP’den hem de yandaş medyadan hakarete varan boyutlarda açıklamalar gelirken Muharrem İnce de 7’li koalisyonu eleştirdi. İnce, “Terör örgütlerinden medet umanlar utansın. Benim utanacak bir şeyim yok. Marjinal gruplara yaslananlar utansın. Bu ülkede meclisi bombalayanların oyunu istemiyorum” ifadelerini kullandı. Öte yandan adaylıktan çekilmeyeceğini tekrar eden İnce, Sadullah Ergin ve Yüksel Taşkın’ın vekil adaylığına tepki göstererek “İşte hançer, işte kellem keserse dönen dönsün ben dönmezem yolumdan” dedi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA