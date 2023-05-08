Muharrem İnce'den 7’li koalisyona bombardıman: Terör örgütlerinden medet umanlar utansın!

CHP’den ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine adaylığını koyunca CHP’lilerin hedef tahtasına oturtuldu. Özellikle adaylıktan çekilmesi için hem CHP’den hem de yandaş medyadan hakarete varan boyutlarda açıklamalar gelirken Muharrem İnce de 7’li koalisyonu eleştirdi. İnce, “Terör örgütlerinden medet umanlar utansın. Benim utanacak bir şeyim yok. Marjinal gruplara yaslananlar utansın. Bu ülkede meclisi bombalayanların oyunu istemiyorum” ifadelerini kullandı. Öte yandan adaylıktan çekilmeyeceğini tekrar eden İnce, Sadullah Ergin ve Yüksel Taşkın’ın vekil adaylığına tepki göstererek “İşte hançer, işte kellem keserse dönen dönsün ben dönmezem yolumdan” dedi.