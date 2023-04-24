Muhalif yazar Sevan Nişanyan'dan kronik muhalifleri çıldırtacak sözler: Kemal Kılıçdaroğlu ağzıyla kuş tutsa kazanamaz! Son anket sonuçları nasıl?

Son dakika haberleri... Türkiye seçim sathı mailine girmişken muhalif isimlerden dikkat çeken açıklamalar gelmeye başladı. Son anketlerin merakla takip edildiği bugünlerde yazar Sevan Nişanyan, kronik muhalifleri kızdıracak sözler söyledi. Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde kazanma şansının olmadığını dile getiren Nişanyan, “Kılıçdaroğlu ağzıyla kuş tutsa da, ekonomi komple batsa da havada karada bu sene önümüzdeki sene gelecek sene ve gelecek yüzyılda Tayyip Erdoğan kazanır" ifadelerini kullandı. Peki son anket sonuçları ne diyor? İşte Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili Areda Survey'in yaptığı son anketin sonucu.