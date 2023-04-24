Haberler Güncel Videoları Muhalif yazar Sevan Nişanyan'dan kronik muhalifleri çıldırtacak sözler: Kemal Kılıçdaroğlu ağzıyla kuş tutsa kazanamaz! Son anket sonuçları nasıl?

Muhalif yazar Sevan Nişanyan'dan kronik muhalifleri çıldırtacak sözler: Kemal Kılıçdaroğlu ağzıyla kuş tutsa kazanamaz! Son anket sonuçları nasıl?

Muhalif yazar Sevan Nişanyan'dan kronik muhalifleri çıldırtacak sözler: Kemal Kılıçdaroğlu ağzıyla kuş tutsa kazanamaz! Son anket sonuçları nasıl?
24.04.2023 13:34

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:39
HDP'li adaylar PKK kıyafetli...
Güncel 18:44
Meclis Genel Kurulu 23 Nisan...
Güncel 00:22
TCG Anadolu’nun hızlandırılmış...
Güncel 02:42
TCG Anadolu demir aldı!
Güncel 16:21
Devlet erkanı Anıtkabir’de!
Güncel 06:25
Gazi Meclis 103 yaşında
Güncel 01:47
AK Parti'den "Ey Vatanım, Can...
Güncel 23:38
Başkan Erdoğan'dan...
Güncel 11:24
MHP lideri Bahçeli: "13...
Güncel 03:08
Hatay'da depremzede çocuklara...
Güncel 02:42
İstanbul'da trafik çileye...
Güncel 01:38
Kira artış düzenlemesinde süre...

Son dakika haberleri... Türkiye seçim sathı mailine girmişken muhalif isimlerden dikkat çeken açıklamalar gelmeye başladı. Son anketlerin merakla takip edildiği bugünlerde yazar Sevan Nişanyan, kronik muhalifleri kızdıracak sözler söyledi. Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde kazanma şansının olmadığını dile getiren Nişanyan, “Kılıçdaroğlu ağzıyla kuş tutsa da, ekonomi komple batsa da havada karada bu sene önümüzdeki sene gelecek sene ve gelecek yüzyılda Tayyip Erdoğan kazanır" ifadelerini kullandı. Peki son anket sonuçları ne diyor? İşte Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili Areda Survey'in yaptığı son anketin sonucu.

Güncel Videoları
SON DAKİKA