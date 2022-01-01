Muhalefetin HDP taktiği! CHP terörün siyasi ayağıyla görüştü İyi Parti sessizliğe büründü

Yaptığı kirli ittifakı gizlemek için her türlü yalana başvuran CHP'li Kılıçdaroğlu'nun terörün siyasi ayağı HDP ile görüşmesine sözde milliyetçilik iddiasıyla vatandaştan oy isteyen İyi Parti sessiz kaldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN HDP ÇELİŞKİSİ

Daha önce terörün siyasi ayağı HDP'nin PKK ile arasına mesafe koyması gerektiğini belirten ve, "HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kişiliği olan bir insan dün söylediklerini bugün yalamaz. Allah kimseyi kişiliksiz bir konuma düşürmesin." demişti.

GENEL MERKEZ'DE AĞIRLADI

Kılıçdaroğlu, terörle arasına mesafe koymayan HDP'nin temsilcilerini CHP Genel Merkezi'nde ağırladı.

İYİ PARTİ'DEN SES YOK

Bu ziyaret sonrası gözler HDP'yi PKK'nın yanına konumlandıran İyi Parti'ye çevrildi. Ancak Akşener cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

MUHALEFETİN HDP TAKTİĞİ

Milliyetçilik iddiasında olan parti ittifak ortağının HDP ile yakın temasına yorumsuz kaldı. Bu durum İyi Parti'nin 2023 planın bir parçası olarak yorumlandı.





ERKEN SEÇİM TEKLİFİ

HDP eş genel başkanları, Kılıçdaroğlu görüşmesinde 'erken seçim için Meclis'e ortak önerge verelim' teklifinde bulundu. CHP'nin bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. İyi Parti'nin de 'evet' demesi halinde muhalefetin erken seçim için işbirliği yapacağı bildirildi.