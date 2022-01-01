Haberler Güncel Videoları Muhalefetin HDP taktiği! CHP terörün siyasi ayağıyla görüştü İyi Parti sessizliğe büründü

Muhalefetin HDP taktiği! CHP terörün siyasi ayağıyla görüştü İyi Parti sessizliğe büründü

Muhalefetin HDP taktiği! CHP terörün siyasi ayağıyla görüştü İyi Parti sessizliğe büründü
01.01.2022 11:27

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:31
Avcılar’da doktora yumruklu...
Ana Sayfa 04:42
Ayasofya Camii yılın ilk sabah...
Ana Sayfa 01:19
İçkili yılbaşı eğlencesinde...
Ana Sayfa 01:31
Kavga ihbarına giden polisi...
Ana Sayfa 00:39
Ece Seçkin sahne kıyafetiyle...
Ana Sayfa 02:48
Milyoner'in yılbaşı özel...
Ana Sayfa 00:35
Aksaray’da katliam gibi kaza
Ana Sayfa 06:12
AK Parti paylaştı: 2021...
Ana Sayfa 03:13
Nöbette olan Mehmetçik'e yeni...
Ana Sayfa 01:45
Allah'a hakaret eden CHP'liye...
Ana Sayfa 02:09
Bahçeli'den yeni yıl mesajı
Ana Sayfa 00:35
5. doz koronavirüs aşısı...

Yaptığı kirli ittifakı gizlemek için her türlü yalana başvuran CHP'li Kılıçdaroğlu'nun terörün siyasi ayağı HDP ile görüşmesine sözde milliyetçilik iddiasıyla vatandaştan oy isteyen İyi Parti sessiz kaldı. Öte yandan gelen son haberlere göre, HDP eş genel başkanları, Kılıçdaroğlu görüşmesinde 'erken seçim için Meclis'e ortak önerge verelim' teklifinde bulundu.

Güncel Videoları

Yaptığı kirli ittifakı gizlemek için her türlü yalana başvuran CHP'li Kılıçdaroğlu'nun terörün siyasi ayağı HDP ile görüşmesine sözde milliyetçilik iddiasıyla vatandaştan oy isteyen İyi Parti sessiz kaldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN HDP ÇELİŞKİSİ
Daha önce terörün siyasi ayağı HDP'nin PKK ile arasına mesafe koyması gerektiğini belirten ve, "HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kişiliği olan bir insan dün söylediklerini bugün yalamaz. Allah kimseyi kişiliksiz bir konuma düşürmesin." demişti.

GENEL MERKEZ'DE AĞIRLADI
Kılıçdaroğlu, terörle arasına mesafe koymayan HDP'nin temsilcilerini CHP Genel Merkezi'nde ağırladı.

İYİ PARTİ'DEN SES YOK
Bu ziyaret sonrası gözler HDP'yi PKK'nın yanına konumlandıran İyi Parti'ye çevrildi. Ancak Akşener cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

MUHALEFETİN HDP TAKTİĞİ
Milliyetçilik iddiasında olan parti ittifak ortağının HDP ile yakın temasına yorumsuz kaldı. Bu durum İyi Parti'nin 2023 planın bir parçası olarak yorumlandı.


ERKEN SEÇİM TEKLİFİ
HDP eş genel başkanları, Kılıçdaroğlu görüşmesinde 'erken seçim için Meclis'e ortak önerge verelim' teklifinde bulundu. CHP'nin bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. İyi Parti'nin de 'evet' demesi halinde muhalefetin erken seçim için işbirliği yapacağı bildirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA